Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul Rusiei

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, scrie Noi.md.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre situația politică internă din țara noastră după aprobarea de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova a rezultatelor alegerilor parlamentare. În context, șeful statului l-a anunțat pe ambasador că posibil săptămîna viitoare va anunța convocarea primei ședințe a noului Parlament.”De asemenea, am acordat o atenție deosebită dezvoltării relațiilor bilaterale, în context, am examinat perspectivele realizării înțelegerilor asupra cărora am convenit cu Președintele Federației Ruse. Cu satisfacție am remarcat implementarea deplină și în termenele stabilite a înțelegerilor cu privire la tranzitul liber al mărfurilor moldovenești prin Ucraina pe piața rusă, fără plata taxelor vamale, începînd cu 1 ianuarie 2019 și amnistia migrațională pentru moldovenii care lucrează în Federația Rusă”, a scris Igor Dodon pe Facebook.Acesta și-a exprimat gratitudinea față de părtea rusă pentru realizarea acestor înțelegeri, precum și pentru oferirea țării noastre a celor 12 autocamioane de tip KAMAZ, care au fost deja distribuite în orașele și raioanele țării noastre.”Mizăm pe continuarea parteneriatului în domeniul respectiv pentru a asigura cu astfel de tehnică și alte administrații locale din Moldova.În finalul discuției, am pledat pentru aprofundarea cooperării reciproc avantajoase a Republicii Moldova cu Federația Rusă în toate domeniile de interes reciproc”, a mai scris președintele.