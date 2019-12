Guvernul va scoate la vînzare mai multe proprietăți publice

Guvernul Chicu urmează să scoată mai multe proprietăți ale statului spre vînzare, pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Ion Chicu într-un interviu pentru unimedia.info, scrie noi.md.

„Trebuie să clarificăm ce înseamnă deficit bugetar, care este diferența între veniturile pe care le-ai planificat și cheltuielile pe care le planifici. Cheltuielile sînt pe componenta de bază, cele interne, salarii, pensii, întreținerea administrației, clădirilor, deservirea datoriei interne și externe, și avem element al deficitului bugetar, care sînt proiectele investiționale, finanțate din surse externe. Pentru 2020 ne-am planificat ca suma de 2,4 miliarde lei, care reprezintă deficitul pentru acoperirea cheltuitelor prevăzute în prima categorie, să fie mai mică decît cea planificată în 2019. Însă, cealaltă parte, pe care noi o planificăm pentru a fi investită în infrastructură, deci banii externi orientați exclusiv pentru proiecte investiționale, aici suma este mai mare. Noi vrem să atragem bani externi pentru infrastructură. În linii mari, acest element al deficitului bugetar nu afectează sustenabilitatea bugetului pentru anul 2020.

Noi trebuie să identificăm surse de finanțare a deficitului de 2,4 miliarde și acestea pot fi următoarele: statul continuă să emită valori imobiliare de stat, o practică obișnuită, vom scoate la privatizare unele active și odată cu numirea în funcție a noului director al Agenției Proprietății Publice, am lansat o evaluare a activelor statului, întreprinderi, să vedem care sînt pasibile pentru privatizare. Or, în opinia noastră, statului trebuie să-i rămînă acele active care nu pot fi oferite sectorului privat, restul trebuie oferite businessului. Așa se procedează în țările care au atins un anumit nivel de dezvoltare. Este o axiomă că sectorul privat, businessul gestionează mai bine activitățile întreprinderilor, decît statul. Asta nu înseamnă că în 20-20 noi o să vindem cele profitabile deodată, trebuie o analiză, o evaluare, dar ca și concept, statul trebuie să mențină doar activele care au tangență cu funcționalitatea statului. Am rugat noul director ca în decurs de două săptămîni să vină cu acest nou concept, cu o listă de propuneri, ce active consideră dumnealui că trebuie să rămînă în proprietatea statului și care trebuie scoase la privatizare în perioada următoare, un fiind un termen mediu”, a conchis Chicu.