Grosu, supărat pe Radu Marian? „Am colegi care o iau înaintea prim-ministrului desemnat”

Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, îi arată din deget deputatului PAS, Radu Marian, care ar face mai multe dezvăluiri din culisele noului Guvern Recean, în contextul în care prim-ministrul desemnat nu a fost deocamdată să ceară votul de încredere al Parlamentului.

S-a întîmplat la o emisiune de la Vocea Basarabiei, la care a fost invitat Igor Grosu, transmite realitatea.

„Igor Grosu: Ce să vă spun, eu am colegi care se înădușă, cum se spune la noi în popor, și o iau înaintea prim-ministrului desemnat. Moderatoarea: Radu Marian este unul dintre deputații care..? Igor Grosu: El probabil se înădușă, dar eu am cumva un pic mai multă experiență în politică și de aceea am învățat lecția că trebuie să-ți păstrezi decența și să-l lași pe domnul prim-ministru desemnat să facă anunțul”, a precizat Grosu.

Între timp, Igor Grosu a confirmat informația că în Republica Moldova va fi creat un nou minister, instituție care se va ocupa de domeniul Energiei.

„Da, asta pot să spun, acest minister probabil că va fi separat, pentru că este și va rămîne în continuare un domeniu strategic, noi va trebui, cel puțin următorii 10 ani, să investim enorm în acest domeniu… ”, a declarat Grosu.

Speakerul Parlamentului a evitat să spună cine se va afla în fruntea acestui minister.