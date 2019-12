Greceanîi: „Toți deputații au susținut indexarea pensiilor, temîndu-se să nu voteze”

Chiar dacă în Moldova nu există o majoritate parlamentară, trebuie de depus eforturi pentru a ajunge la un acord și a promova legi în interesul cetățenilor noștri.

Despre acest lucru a declarat președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, în cadrul emisiunii „Дело принципа” de la Accent TV, menționînd și faptul că legea privind indexarea pensiilor de două ori pe an propusă de președintele Igor Dodon a fost susținută de toți deputații, temîndu-se să nu voteze, deoarece în caz contrar ei nu ar fi fost înțeleși de cetățeni, transmite eNews.„Îmi amintesc cuvintele unei vechi colege, fostă angajată al Ministerului Finanțelor, deputată în parlament. Ea a spus că este foarte bine să lucrezi în opoziție: „Spui ce vrei și nu răspunzi pentru nimic”. Dar eu cred că acest lucru este incorect. Întotdeauna trebuie să răspunzi pentru cuvintele tale, fiind atît în opoziție, cît la guvernare. Și astăzi, chiar dacă nu avem o majoritate parlamentară, trebuie să depunem de două ori mai multe eforturi pentru a negocia, a promova legi în interesul cetățenilor noștri. În parlament, am spus foarte deschis că vreau să văd care dintre deputați nu vor vota proiectul privind indexarea pensiilor de două ori pe an. Legea înaintată de președinte a fost votată de absolut toată lumea. Le-a fost frică să nu voteze, pentru că este o responsabilitate în fața poporului.Am vorbit cu guvernul și cu colegii noștri din parlament – haideți să promovăm mai întîi acele legi care protejează interesele cetățenilor, a economiei noastre. Și pentru asta ar trebui să voteze toată lumea. De ce nu?”, a menționat Zinaida Greceanîi.