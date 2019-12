Greceanîi a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor cu ocazia Anului Nou

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor din Republica Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă:

Dragi concetățeni,



Anul 2019 a fost unul dificil, cu experiențe din care am avut cu toții de învățat. Am reușit să readucem stabilitatea și previzibilitatea în procesul de guvernare și am valorificat fiecare oportunitate spre binele cetățenilor.



La aproape un an distanță de la alegerile parlamentare, vă asigur că avem un mare respect pentru votul pe care ni l-ați oferit și vom continua să îndeplinim promisiunile făcute în campanie.



În 2019 am reușit toți împreună să depășim liniile de divizare, să găsim tangențe în pofida viziunilor și resentimentelor în numele țării și a cetățenilor. Susținerea Dvs ne-a ajutat să constituim un Parlament lucrativ, care vine cu soluții și promovează proiecte vitale pentru țară în numele și pentru poporul Republicii Moldova.



În 2020 prioritatea noastră este realizarea proiectelor de infrastructură, educație de calitate în sate și orașe, spitale bine echipate și medici în toată țara, o economie în ascensiune și șanse egale de afirmare pentru toți oamenii muncitori din țară.



Cred cu desăvîrșire că Moldova va deveni un stat de oameni prosperi. Nu va fi ușor, dar dacă vom munci cot la cot, vom lăsa la o parte populismul și provocările, neapărat vom reuși. Doresc nouă tuturor curajul să trecem peste supărări și emoții de dragul unor rezultate pe care oamenii noștri le merită și le așteaptă.



Adresez urările mele de bine pentru toți medicii, salvatorii, polițiștii și toți cei care sînt astăzi în serviciul oamenilor. Să fiți protejați de rele și să aveți parte de sănătate și înțelegere din partea celor apropiați.



Adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine tuturor locuitorilor Republicii Moldova – și celor de acasă, și celor care nu sînt astăzi alături de părinți și copii. Fie ca anul care vine să ne aducă mai aproape unii de ceilalți! Multe realizări frumoase, sănătate și prosperare.



La Mulți Ani fericiți și binecuvîntați!