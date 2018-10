Ghilețchi: Efectele nevotării modificării Constituției sînt negative

Efectele nevotării modificării Constituției, prin introducerea sintagmei „integrare europeană” sînt negative atît pe plan intern, cît și pe plan internațional.

De această părere este vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, deputat al Grupului parlamentar Popular European, participant la dezbaterile publice cu tema: „Integrarea europeană în Constituție și în viață”, organizate de Agenția de presă IPN și Radio Moldova.



Prin nevotarea acestei inițiative s-a aprofundat și mai mult divizarea forțelor pro-europene, fapt ce constituie un avantaj pentru Partidul Socialiștilor. Potrivit lui, este absolut greșit să votezi sau nu prin perspectiva celor care se află la guvernare și aceasta este una dintre cele mai marile greșeli care pot fi comise în politică, pentru că atunci cînd te gîndești la interesele țării, trebuie să depășești acest aspect.



Parlamentarul susține că a ascultat cu atenție argumentele colegilor din legislativ care nu au votat pentru modificarea Constituției și s-a convins încă o dată că niciunul unul dintre ele nu rezistă, pentru că ele sînt doar scuze și pretexte. „Și nu că ele nu ar avea greutatea sau că nu ar fi valide pe alocuri, însă PLDM și PL, atunci cînd au decis să treacă în opoziție, au făcut acea precizare importantă, menționînd că vor vota în Parlament orice proiecte de lege ce ține de implementarea Acordului de Asociere cu UE, orice proiect care va susține integrarea europeană a Republicii Moldova”, a spus el.



„După mine proiectul de modificare a Constituției se încadra perfect în același context. Faptul că astăzi integrarea europeană, din punct de vedere practic, pe alocuri trenează, sînt anumite eșecuri, aceasta nu poate servi drept scuză, drept argument de a nu vota. Noi avem un Acord de Asociere, avem mai multe acte, dar dacă am fi votat în Constituție, cu siguranță că votarea acestei sintagme nu ne-ar fi împiedicat cu nimic să mergem mai departe cu implementarea Acordului de Asociere. Atunci cînd aceste lucruri se pun cap în cap, este absolut o abordare greșită”, opiniază deputatul.



Valeriu Ghilețchi a declarat că în acest caz nu era vorba despre vreun pachet de legi care prevăd finanțări, numiri în funcții, ci era vorba despre o idee. Potrivit lui, oamenii apreciază victoriile, nu înfrîngerile, care dezbină și istoria înregistrează faptele, nu scuzele. „Nu s-a propus introducerea în Constituție a integrării europene de tip PDM sau PPEM. S-a propus introducerea în Constituție a unei valori, în preambulul Constituției”.



Deputatul a menționat că Grupul parlamentar Popular European din start a spus că vrea să voteze la pachet modificarea Constituției – sintagma vectorului european, dar și modificarea articolului 13 cu privire la limba de stat, însă colegii democrați au decis altfel. Însă nici chiar nevotarea articolului 13, în opinia sa, nu poate fi folosită drept argument pentru a nu vota integrarea europeană. Acesta a mai spus că PPEM rămîne deschis să voteze și articolul 13, fapt pe care și-l doresc PL și PLDM.



Vicepreședintele Parlamentului a menționat că inițiativa de modificare a Constituției a urmărit reafirmarea cursului de dezvoltare a țării. În ultimii ani în campaniile electorale s-a mers pledînd pentru integrare europeană. Potrivit parlamentarului, ideea integrării europene s-a născut pînă a veni la guvernare Alianța pentru Integrare Europeană și în toți acești ani societatea a fost în căutarea unei idei care ar putea reprezenta cel mai bine modul de dezvoltare a țării. În opinia sa, inițiativa în sine era necesară și este una benefică pentru societate, chiar dacă astăzi sînt și voci care se opun includerii acestei sintagme în Constituție.



Parlamentarul spune că și în continuare rămîne a fi convins că forțele pro-europene trebuie să susțină includerea acestei sintagme în Constituție. „Regret că nu am atins acel consens care ne-ar fi adus un rezultat bun”, a mai spus deputatul PPEM. Potrivit lui, în Republica Moldova niciodată nu va exista o situație ideală referitor la democrație, stat de drept, integrare europeană – au fost situații mai bune, există speranța că vor fi situații și mai bune în viitor, însă un politician pragmatic, care ține la o idee cu care a venit, trebuie să fie consecvent în ochii alegătorilor, afirmă Valeriu Ghilețchi.



Dezbaterea „Integrarea europeană în Constituție și în viață”, face parte din ciclul de dezbateri publice desfășurate de către Agenția de presă IPN și Radio Moldova, în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, susținut de către Fundația germană „Hanns Seidel”.