Gheorghe Petic, propus drept candidat la funcția de primar

Gheorghe Petic, liderul organizației teritoriale Ungheni a Platformei „DA”, a fost selectat de partidul său drept candidat la primăria municipiului Ungheni la alegerile locale din 20 octombrie.

Anunțul a fost făcut de Petic și colegii săi într-un LIVE pe Facebook.„Le mulțumesc colegilor mei din satele r. Ungheni. Am luat o decizie foarte importantă pentru viitorul acestui municipiu. Un subiect a fost identificarea unei candidaturi care va fi propusă de comun acord cu colegii de la PAS pentru alegerile primarului mun. Ungheni. Am avut o ședință destul de înfierbîntată. Ce să vă zic, eu nu am avut multe lucruri de ales. Nu sînt o candidatură bătută în cuie, mai discutăm cu PAS. Noi sîntem destul de flexibili și cooperanți. Vom vedea dacă vor veni și domniile sale cu niște candidaturi. A fost poate cea mai grea decizie din viața mea”, a spus Petic, potrivit Agora De menționat că acum mun. Ungheni este condus de Alexandru Ambros, care a migrat la PDM după alegerile din 2015. El și-a explicat atunciu decizia prin faptul că PLDM nu ar vrea să participe la Guvernare.Amintim că, înainte de alegerile parlamentare din februarie 2019, Gheorghe Petic a fost inclus pe lista blocului electoral ACUM pe circumscripția națională, pe locul 33. Acesta însă nu a devenit deputat și a continuat să se afle în arest.