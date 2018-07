Gaburici: MEI este în proces de elaborare a unei rețele de „Ambasadori digitali”

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat la reuniunea sectorială cu Ambasadorii Republicii Moldova peste hotarele țării, unde a afirmat că în timpul apropiat urmează să creeze o rețea de „Ambasadori digitali” ai Republicii Moldova peste hotarele țării, care „vor facilita integrarea pe piața globală a înaltelor tehnologii și vor atrage investitorii”.

„Republica Moldova este o țară emergentă cu potențial de creștere economică. Promovarea intereselor și oportunităților economice ale țării prin corpul diplomatic este o platformă strategică pentru consolidarea dialogului cu partenerii externi și identificarea unor pași concreți pentru stabilirea parteneriatelor bilaterale. Trebuie exploatate la maxim posibilitățile economice ale țării pentru a crea oportunități atît investiționale, cît și pentru deschiderea noilor uși de acces a produselor autohtone pe piețele externe", a afirmat Gaburici.

De asemenea, ministrul a menționat că imaginea Republicii Moldova peste hotarele țării trebuie promovată prin proiectele social economice și rezultatele implementării reformelor structurale. Avantajele amplasării geografice a Moldovei, oportunitățile oferite potențialilor investitori prin intermediul zonelor economice libere și Parcurilor IT sînt principalele aspecte care pot fi promovate de către corpul diplomatic al țării. Canalele cele mai accesibile și eficiente de promovare a acestor avantaje și indicatori economici sînt Birourile comercial-economice create în cadrul Ambasadelor acreditate peste hotare, care au o contribuție semnificativă la eficientizarea diplomației economice.

„Ambasadorii țării noastre sînt principalii promotori ai schimburilor comerciale, atragerea investițiilor străine și facilitarea transferului de tehnologii, precum și dezvoltarea cooperării cu instituțiile și organizațiile economice internaționale”, a adăugat Chiril Gaburici.

Totodată, secretarii de stat MEI, au prezentat domeniile de activitate și proiectele realizate privind dezvoltarea sectorului de transport, drumuri, parcurilor IT și industriale, dezvoltarea mediului de afaceri, securității energetice, precum și cooperarea internațională pentru promovarea exportului, importului și atragerea investițiilor. De asemenea, reprezentanții MEI au specificat că sectorul IT se dezvoltă rapid și Republica Moldova vine cu o ofertă generoasă pentru companiile din sectorul TIC prin intermediul Parcurilor IT care trebuie promovate peste hotarele țării.

„Pentru a asigura nivelul necesar de promovare a realizărilor și oportunităților oferite de țara noastră pe domeniul tehnologiei informației, MEI este în proces de pregătire a inițiativei privind crearea unei rețele de Ambasadori digitali ai Republicii Moldova peste hotarele țării. Aceasta urmează să facilliteze integrarea pe piața globală a înaltelor tehnologii prin atragerea investițiilor", a mai adăugat Chiril Gaburici.

De menționat că, întrevederi cu membrii corpului diplomatic moldovenesc a avut astăzi și președintele Parlamentului, Andrian Candu.