Foștii președinți de Parlament și foștii premieri vor rămîne fără privilegii

După foștii șefi de stat, a venit rîndul ex-președinților de Parlament și ex-premierilor.

Aceștia ar putea să nu mai beneficieze de o serie de facilități, precum mașină, pază sau tratament balneoclimateric gratuit. Deputații ACUM Iurie Reniță și Lilian Carp au înregistrat un proiect de lege prin care aceste servicii ar putea fi excluse, notează agora.md. „Urmare a analizelor și estimărilor efectuate, nu există pînă în prezent motive și argumente plauzibile care ar demonstra că persoanele respective sînt expuse pericolului sub aspectul securității personale, libertății de acțiune și a sănătății lor. Implementarea proiectului de lege nu necesită cheltuieli financiare, ba din contra: va contribui la eficientizarea utilizării banilor publici și la crearea unor economii pentru bugetul de stat”, au argumentat autorii proiectului.Mai exact, se propune abrogarea articolelor care spun că președintele Parlamentului, în caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, beneficiază de:a) asistenţă medicală şi tratament balneoclimateric gratuite;b) asigurare a securităţii în decursul unui an de zile;c) automobil în decursul unui an de zile;d) înlesniri la plata pentru serviciile comunale;e) paşaport diplomatic.Aceleași facilități, care se doresc a fi anulate, se extind şi asupra deputaţilor în Parlamentul de legislatura a XII-a care au ocupat în Parlament funcţii remunerate, asupra deputaţilor în Parlamentul de legislatura a XIII-a, precum şi asupra deputaţilor în fostul Soviet Suprem al R.S.S. Moldoveneşti care au ocupat funcţii de conducere remunerate în Sovietul Suprem.Amintim că Guvernul va economisi 500 de mii de lei anual după ce a făcut modificări în Legea privind asigurarea activității președintelui Republicii Moldova. Mai exact, s-a decis să foștii șefi de stat nu vor mai beneficia de birou și asistent personal, plătite de stat, iar de autoturism se vor folosi gratuit doar la solicitare.