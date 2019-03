Filip: Niciodată nu am spus că noi am adus raiul în R. Moldova

Nu reforma de pensii și de salarizare va duce la majorarea pensiilor și salariilor, ci dezvoltarea economică în continuare a Republicii Moldova.

Reformele au construit doar un sistem sănătos, care ulterior, în timp, va duce la eliminarea problemelor din aceste domenii. Declarația îi aparține premierului Pavel Filip, în cadrul unui interviu oferit pentru Prime.„Eu niciodată nu am spus că noi am adus raiul în Republica Moldova, este evident că pensiile sînt mici, salariile încă sînt mici. Ceea ce am făcut noi, prin aceste reforme, este că am construit un sistem, am construit un sistem sănătos, care ulterior, în timp, va duce la eliminarea problemelor ce ţin de pensii sau salarii”, a spus Pavel Filip.Potrivit premieurlui, mulți tratează superficial aceste reforme. Valorizarea pensiilor este o schimbare radicală a sistemului de pensii şi nu trebuie privită, aşa cum se confundă uneori, drept intenția de majorare a pensiilor.„În primul rînd, aceasta a fost aducerea unei echități şi a unei corectitudini în sistemul de pensii, pentru că mulți au fost pedepsiți din cauza unui sistem imperfect, să spunem aşa. De aceea, tot ce am făcut acum este construirea unui fundament pentru sistemul de pensii şi desigur că reformele sau rezultatele reformelor, sau impactul reformelor se vor vedea în timp”, a explicat Pavel Filip.Prim-ministrul susține că a fost eliminată o nedreptate de care au avut de suferit o categorie de oameni care a intrat în sistemul de pensii după anul 1999 şi a fost asigurat un sistem corect de pensii pentru cei care au intrat în sistemul de pensii din aprilie 2017.