Filat: Dodon a fost dezinformat

Fostul premier Vlad Filat consideră că președintele Igor Dodon ar fi fost dezinformat în legătură cu dosarul său și procedura de eliberare.

Filat a comentat astfel declarațiile președintelui Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate de joi, în care șeful statului a declarat că are dubii în privința legalității deciziei prin care Filat a fost eliberat condiționat, transmite NOI.md cu referire la cotidianul.md „Eu sincer cred că președintele a fost dezinformat. Igor Dodon are suficientă experiență pentru a înțelege cum stau lucruri și cred că așa se va întîmpla (…). Deciziile judecătorești nu se discută la Consiliul Suprem de Securitate. Eu am fost 6 ani membru CSS și știu ce se discută acolo. Sper că sediul GBC nu s-a transferat în altă parte”, a declarat Vlad Filat.„Există suspiciuni că decizia de ieri (n. r. – încheierea judecătorească prin care Vlad Filat a fost eliberat condiționat din detenție) poartă un caracter ilegal”, a declarat Igor Dodon în această dimineață, după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Mai mult, șeful statului spune că fostului premier îi va fi retras și Ordinul Republicii, în cazul în care decizia de eliberare condiționată a sa va fi anulată.„Din cîte înțeleg, Ordinul Republicii pe numele lui Vlad Filat a fost anulat, iar ieri a fost restabilit prin decizia judecății”, a precizat Dodon.