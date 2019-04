Ex-președintele Moldovei: șeful statului are nevoie de o echipă

Șeful statului nu este o singură persoană, el are nevoie de o echipă. Această poziție a fost exprimată de cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, la postul de televiziune "112 Ucraina".

„Președintele nu este o singură persoană. Aceeaşi americani votează, în primul rînd, un preşedinte care are o echipă. Pînă acum, după cum am înţeles, concurentul lui Poroşenko nu şi-a dezvăluit echipa. Lumea ar mai trebui să vadă. Totuşi, acesta este un moment foarte important. De pe timpuri străvechi se spune că „anturajul îl face pe rege”. Și acest lucru este relevant și acum. Cum va arăta echipa – acest lucru are o mare importanţă”, a spus Petru Lucinschi.

Potrivit lui, pentru Moldova este foarte important ca situaţia în Ucraina să fie calmă.

„Acum avem relații foarte liniștite cu Ucraina, relaţii de încredere”, a adăugat fostul șef al statului moldovenesc.