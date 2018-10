Ex-președinte al Curții Constituționale: Abolirea funcției de președinte nu e atît de simplă

Modificarea Constituției este o procedură extrem de complicată, prin urmare și abolirea funcției de președinte nu e atît de simplă, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale Dumitru Pulbere, pentru Noi.md.

“În principiu, la noi orice funcționar poate ieși la tribună pentru a propune orice dorește. Dar există o anumită procedură de modificare a Constituției, și abolirea postului de președinte sau orice altă modificare nu se face așa de simplu. Aici nu e suficientă doar dorința, chiar și foarte argumentată”, - spune ex-președintele Curții Constituționale Dumitru Pulbere.

Mulți experți recunosc că actuala procedură de modificare a Constituției este greoaie, însă ea este așa cum este: respectiva inițiativă legislativă trebuie să fie susținută de cel puțin 35 deputați, după care proiectul de lege elaborat de ei este trimis la Curtea Constituțională. Aceasta examinează documentul și formulează o concluzie, pozitivă ori negativă. După care inițiativa legislativă ajunge în parlament, care nu are dreptul să o examineze timp de o jumătate de an. Dacă timp de un an parlamentul nu va examina proiectul de lege privind modificarea Constituției, acesta devine nul. Iar pentru ca amendamentul Constituției să fie adoptat, pentru el trebuie să voteze două treimi din deputați (67-68 aleși ai poporului). Practica ne demonstrează, că în actuala repartizare a forțelor în legislativ este foarte complicat să se găsească așa de mulți adepți ai ideii.

“Aceasta este procedura pentru cei ce doresc să modifice Constituția. Deși, logic vorbind, pe marginea unei decizii așa de importante pentru țară, cum este păstrarea sau lichidarea instituției prezidențiale , ar fi bine să se expună poporul, în cadrul unui referendum ”, - crede Dumitru Pulbere.