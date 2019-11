Dosarul interceptărilor. Filip: Nimeni nu a venit cu dovezi

Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, nu crede că mai multe persoane publice au fost interceptate ilegal pe vremea guvernării democraților, deoarece „nimeni nu a venit cu dovezi”.

„Interceptările ilegale sînt un lucru foarte urît și trebuie pedepsit prin lege. Însă, nimeni nu a venit cu dovezi în privința acestor interceptări ilegale. Eu am fost martor, pentru că sînt membru al Comisiei de Securitate și ordine publică, atunci cînd au fost audieri pe dosarul interceptărilor.Nu am văzut fraudări sau încălcări. Am văzut și declarații domnului Moțpan, care într-o zi a spus una, iar în altă zi altceva.Nu există lucruri care să nu lase urme și timp de cinci luni a fost timp suficient ca ancheta să fie dusă pînă la capăt”, a declarat președintele PDM, Pavel Filip, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.info Amintim că președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan, a prezentat o listă cu mai multe persoane, care ar fi fost interceptate. Potrivit lui, aceste interceptări au fost făcute la indicația fostului regim democrat.