Purice: Sînt gata și astăzi să îmi depun demisia

Secretarul de stat al MAI, Dorin Purice, spune că e gata și astăzi să își dea demisia și astăzi, dacă cineva i-o cere.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.Cele spuse vin în contextul „epopeii” participării sale în cadrul campaniei electorale a Partidului Democrat, pentru alegerile parlamentare, subiect, care s-a discutat în cadrul emisiunii.„Eu am fost singurul secretar de stat de la MAI care a pus cerere de demisie, după schimbarea guvernului. De ce am scris-o? Din simplu motiv că m-am simțit dator să o fac, chiar și din simplu fapt că am fost în această campanie electorală. Și gata să o fac și astăzi, la al doilea minut dacă mi s-ar cere”, a precizat Purice.Precizăm că Dorin Purice a explicat, în cadrul emisiunii, motivul participării sale în cadrul campaniei electorale a PD-ului. Acesta spus că prezența sa se explică prin faptul că era în plin proces de coordonare a unui proiect și avea nevoie de susținere politică, pentru a-l continua. Vezi întreaga explicație în acest link.