Dodon: Vom grăbi procurorii ca să se ocupe de Plahotniuc

În cadrul unei interviu televizat, răspunzînd la o întrebare despre motivele renunţării fostului lider PDM la mandatul de deputat, președintele Moldovei, Igor Dodon, a declarat că procurorii ar trebui să se ocupe de soarta lui Vlad Plahotniuc.

„Nu vom aștepta, îi vom grăbi, astfel încît procurorii să-şi facă lucrul și să-i tragă la răspundere pe toţi cei implicați în furtul miliardului de dolari sau îl alte infracțiuni. Probabil, și-a depus mandatul cînd a realizat că acest lucru era inevitabil, pentru că noul procuror general interimar va veni în Parlament pentru a cere să-i fie ridicată imunitatea parlamentară. Plahotniuc a decis să fie proactiv pentru a nu trece prin această procedură”, a subliniat președintele.

În plus, șeful statului a menționat că Plahotniuc încerca să intimideze populația, deoarece chiar și declarația sa privind încetarea mandatului său a fost plină de declarații despre amenințări din partea Rusiei şi a „tancurilor ruseşti”.

„În țară deja nimeni nu mai crede în aceste „povești de groază”. Am făcut echipă pentru a scăpa țara de Plahotniuc. Și cetățenii nu se mai tem de aceste amenințări. Aceste declarații ale lui Plahotniuc sînt mai degrabă un mesaj pentru cineva din afară. Poate pentru Statele Unite sau pe unde s-o mai afla el”, spune Dodon.

În concluzie, președintele a criticat declarațiile că încearcă el însuşi să devină „noul Plahotniuc”. În opinia sa, sarcina principală a șefului statului prevede asigurarea unei bune funcţionări a structurilor statului, astfel încît legea să funcționeze. La urma urmei, societatea așteaptă rezultate – atît de la noul Guvern, cît și de la organele de drept.