Dodon spune cînd va fi numit noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate

În această săptămînă, cel mai probabil, va fi numit noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate, despre aceasta anunță pe pagina sa de facebook, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

Șeful statului a avut o întrevedere cu Alexandru Esaulenco, directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, și cu Artur Gumeniuc vice-directorul SIS.

”În cadrul întrevederii am făcut un schimb de opinii cu privire la situația din instituția dată. Am discutat despre problemele existente, dar și despre soluțiile de depășire a acestora. Am comunicat că în această săptămînă, cel mai probabil, va fi numit noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate și va fi convocată ședința Consiliului Suprem de Securitate în cadrul căreia vom examina unele subiecte, discutate anterior, dar și alte subiecte de importanță majoră pentru țara noastră”, se arată în postarea președintelui.