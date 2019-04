Dodon spune că nu s-a văzut la Moscova cu oficiali ruși

Igor Dodon a anunțat astăzi că a întreprins o vizită la Moscova, însă nu pentru a avea anumite discuții, ci a fost doar în tranzit.

Un anunț în acest sens a fost făcut vineri, 12 aprilie, după ședința Consiliului republican al PSRM.„Cu domnul Putin ultima dată m-am văzut în luna ianuarie, cînd am avut o vizită de lucru. Vă referiți la speculațiile din presă ce ține de o posibilă vizită la Moscova. Vreau să vă spun că în aceste zile am avut o întrevedere de lucru cu președintele Belarusului, domnul Lukașenko. După aceea m-am întors acasă, tranzit prin Moscova”, a menționat el.Șeful statului a precizat că nu a avut întrevederi cu funcționari și conducerea Federației Ruse.„În ceea ce ține de mesajul prietenului nostru Alexandr Lukașenko, cred că el puțin nu știa, mă duc să mă văd sau nu. Probabil i-au spus că înapoi vin prin Moscova și el a crezut că mă duc să am întrevederi”, a precizat Dodon.