Dodon: Scenariul alegerilor anticipate este cel mai realist

Președintele Igor Dodon a enumerate patru posibile scenarii pentru depășirea blocajului postelectoral, informează Noi.md.

Unele dintre acestea au totuși mai puține șanse de izbîndă, în timp ce cel mai realist pare a fi scenariul alegerilor anticipate, a explicat demnitarul într-un interviu pentru tribuna.md.La această etapă, în opinia mea, rămîn în vigoare 4 scenarii: Primul scenariu – coaliție neformală sau formală, între PSRM și Blocul ACUM. Al doilea scenariu – PSRM și PDM. Al treilea scenariu – PDM cu transfugi sau cum îl numesc deja și-n rîndul diplomaților – „olivie” sau „vinegret politic”. Al patrulea scenariu – alegeri parlamentare anticipate, a menționat el.Șeful statului a remarcat că blocul ACUM prin acțiunile sale a ratat la această etapă orice posibilitate de a schimba ceva în Republica Moldova. Orice pas ulterior va duce la aceea că PAS şi DA își vor pierde fața, a spus el.”Blocul ACUM are o poziție foarte stranie, dacă vorbim în limbajul șahului, în calitate de Președinte al Federației de Șah o spun – ei sînt în Zugzwang politic. Ce înseamnă asta? Zugzwang în șah e atunci cînd orice mișcare înrăutățește situația celui care joacă. De aceea, eu consider că decizia de a nu discuta cu nimeni, poziția foarte categorică de a li se vota funcțiile de Speaker și de Premier, în condițiile cînd nu au mandate suficiente, cred că e o tactică greșită, dar decizia le aparține”.Șeful statului afirmă că și o coaliție PSRM-PDM, despre care se discută foarte activ, ar fi una foarte dificilă. „Chiar dacă sînt compromisuri pe mai multe proiecte sociale, pentru că socialiștii toți acești ani au avut o agendă centrată pe social și democrații ultimul an au avut o agendă socială destul de activă, divergențele de ordin politic și ideologic sînt destul de mari. Eu nu cred că va fi simplu de depășit toate acestea”.Scenariul „vinegret politic”, care presupune cooptarea de către PD a deputaților din alte fracțiuni este destul de realist, spune Igor Dodon.„Cred că PDM ar putea merge pe această abordare, dar există un risc foarte mare din punct de vedere al legitimității. PDM, în orice caz, va avea probleme foarte mari în ceea ce ține de partenerii străini, special ce ține de UE şi Federația Rusă, probleme interne, îndeosebi economice”.Președintele este de părere că scenariul anticipatelor este cel mai realist dintre toate.”Alegerile ar putea avea loc în toamnă. Cum ajungem la ele? În acest scenariu nu se votează nici o lege, nici o hotărîre, în Parlament, pînă pe 9 sau 21 iunie. Constituția stipulează foarte clar că: pe parcursul a 3 luni, dacă nu se votează nici un act, atunci Parlamentul poate fi dizolvat de Președintele țării. Eu aș spune, la această etapă, că e cel mai probabil scenariu din toate acestea patru”, a conchis Igor Dodon.