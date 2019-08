Dodon: Să nu ne învețe pe noi cum să trăim. Cui s-a adresat președintele?

Președintele Igor Dodon crede că reprezentanții Guvernului puteau să negocieze condiții mult mai bune cu Fondul Monetar Internațional (FMI), pentru a obține finanțare. Șeful statului este supărat pe partenerii externi care vin în R. Moldova și dictează prea multe condiții.

„Eu sînt pentru relații bune cu toți din afara țării, dar eu consider că noi mai bine știm ce trebuie să facem la noi acasă, cît trebuie să fie impozitele, cum să susținem pensionarii, pentru că noi trăim aici, nu experții de la Fondul Monetar Internațional din Wasington, care vin o dată la trei luni și încearcă să ne învețe pe noi cum să trăim. Asta nu-i critică la FMI. Eu am fost ministru al Economiei și am dus negocieri cu ei și trebuie să fim foarte consecvenți și duri pe unele poziții. Și mă refer nu doar la FMI și la ruși, și la toți”, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.Pe de altă parte, președintele nu neagă că avem nevoie de susținerea financiară a partenerilor externi.„Noi știm ce trebuie să facem acasă. Dacă vreți să ne ajutați cu cele mai bune practici, dacă vreți să ne dați niște bani pentru drumuri, că noi acum nu avem, să facem investiții în apă și canalizare și alte lucruri – bine. Dar să vină să ne dicteze nouă…lucrul acesta nu este acceptabil. Mă bucur că s-au deblocat relațiile și cu Estul și cu Vestul, dar trebuie să reieșim din interesul național”, a continuat șeful statului.Igor Dodon afirmă că, astăzi, în Parlament, vor fi discuții aprinse la dezbaterea proiectului de politică fiscală li acuză Guvernul că nu a negociat suficient cu FMI. „Se putea de insistat pentru a nu fi modificate unele taxe”, a punctat Dodon.