Dodon s-a întîlnit cu reprezentanții diasporei moldovenești din 20 regiuni ale Rusiei

La Sankt Petersburg, Igor Dodon a avut întrevedere cu președinții diasporei moldovenești din circa 20 regiuni ale Federației Ruse, informează Noi.md.

Dodon a informat cetățenii despre rezultatele discuțiilor avute cu înalții oficiali ai Federației Ruse."Am subliniat că prin eforturile comune ale conducerii Moldovei și Rusiei am reușit să obținem mai multe rezultate bune pentru țara noastră precum eliberarea de către Federația Rusă a 16 000 de autorizații de transport pentru anul viilor, extinderea listei categoriilor de mărfuri care sunt exportate pe piața rusă fără taxe vamale pentru încă 5 categorii de produse precum și extinderea listei exportatorilor de fructe și legume pe piața rusă - de la 130 la peste 350 de companii moldovenești.Totodată, am informat conducătorii diasporei că a fost lansat procesul de deschidere a unui consulat al Republicii Moldova la Sankt Petersburg, subliniind faptul că este o decizie extrem de importantă pentru miile de compatrioți care muncesc în această regiune.Am specificat că voi continua dialogul cu conducerea Rusiei în interesul cetățenilor noștri și voi depune efort pentru a atrage investiții ruse în proiecte importante de infrastructură.În alt context, am menționat buna colaborare dintre Parlament, Guvern și instituția prezidențială care în comun au reușit să aprobe mai multe proiecte de lege cu caracter social, menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor noștri.În finalul dialogului am reiterat faptul că consolidarea diasporei moldovenești din toate colțurile lumii va continua", a scris Dodon pe o rețea de socializare.