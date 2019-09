Dodon s-a întîlnit cu Kozak: Despre ce au discutat Politică 2 septembrie 2019, 14:50

În cadrul vizitei de lucru în Federația Rusă, președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu Dmitrii Kozak, vicepremier, reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu R. Moldova.

Oficialii au discutat despre organizarea ședinței Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare comercial-economică, preconizată pentru 19 septembrie curent. Potrivit șefului statului, în agenda bilaterală s-a acumulat un număr mare de chestiuni ce necesită implicarea neîntîrziată a reprezentanților Guvernului R. Moldova. Este vorba, inclusiv, despre eliberarea autorizațiilor de transport, livrările de conserve și produse vinicole moldovenești pe piața rusă, a declarat Dodon.

"În context, mi-am exprimat speranța că, în urma recentei vizite în Moldova a experților Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară („Rosselihoznadzor”) și ai Serviciului Federal pentru Supraveghere în domeniul protecției drepturilor consumatorilor și bunăstării populației („Rospotrebnadzor”), va fi extinsă lista mărfurilor moldovenești – atît a legumelor și fructelor, cît și a producției vinicole – pentru export pe piața rusă. În mod separat, am discutat chestiuni ce țin de asigurarea livrărilor neîntrerupte de gaze rusești în Republica Moldova, precum și posibilitatea de a oferi reduceri de preț pentru gazele naturale livrate în Moldova de Federația Rusă", a spus Dodon.

Șeful statului a mai menționat că datorită înțelegerilor obținute cu partea rusă, în primele șase luni ale acestui an, a crescut semnificativ volumul de fructe și legume moldovenești, care au fost exportate (pe piața rusă), inclusiv: mere – cu 35%, conserve – 31%, producție vinicolă – 42%

Cei doi oficiali au discutat și despre organizarea celei de-a doua ediții a Forumului economic moldo-rus, care va avea loc la Chișinău, în perioada 20-21 septembrie 2019, a precizat Dodon.

"În încheierea întrevederii, am remarcat cu satisfacție dinamica pozitivă a relațiilor bilaterale moldo-ruse, ceea ce ne insuflă încrederea în consolidarea parteneriatului strategic dintre țările noastre pe termen lung. Am fost unanimi în opinia că toate problemele pot fi soluționate dacă se dorește acest lucru", a conchis Igor Dodon.