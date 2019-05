Dodon: Republica Moldova va avea un guvern care va sprijini parteneriatul strategic cu Federația Rusă

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este convins de faptul că în țară va fi creat un guvern care va sprijini parteneriatul strategic cu Federația Rusă, iar acest lucru va avea loc fie în viitorul apropiat, fie pînă la sfîrșitul anului, după alegerile parlamentare anticipate.

Despre aceasta Igor Dodon a declarat jurnaliștilor ruși la Ufa, în cadrul vizitei sale în Bașkortostan, transmite Noi.md.Referindu-se la dezvoltarea relațiilor bilaterale moldo-ruse, Igor Dodon a menționat că în ultimii doi ani și jumătate, de cînd a devenit Președinte al Republicii Moldova, a avut multe vizite de lucru oficiale în Federația Rusă și multe întîlniri cu conducerea Rusiei."Avem relații excelente la nivel de președinți. Dar, din păcate, în această perioadă nu au fost stabilite contacte normale la nivelul guvernelor și parlamentelor. Dar sperăm că după alegerile parlamentare care au avut loc în Republica Moldova acum trei luni, noi vom putea în următoarele 10 zile să formăm un guvern. Dar există cuvîntul greu al președintelui care se va orienta spre o muncă constructivă și un parteneriat strategic cu Rusia. Dacă nu reușim să formăm un astfel de guvern care să sprijine și președintele în această chestiune, atunci vom dizolva parlamentul și vom merge în alegeri parlamentare anticipate. Și spre sfîrșitul anului, sînt sigur că vom avea un guvern care să fie de acord cu parteneriatul strategic cu Federația Rusă", a declarat Igor Dodon."Ceea ce nu am reușit să facem în ultimii doi ani la nivelul parlamentelor și guvernelor țărilor noastre, am compensat prin întîlniri ale președinților și prin contactele care au avut loc la nivel regional. În această perioadă am semnat mai multe acorduri interregionale. Noile documente pe care le-am semnat aici în Ufa pentru a extinde cooperarea între regiunile Moldovei și Rusiei, sînt o continuare a acestei tendințe", a declarat Președintele Republicii Moldova.