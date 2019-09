Dodon: Partenerii din coaliție văd paiul din ochiul altora, dar nu văd bîrna din ochii lor

Alianța dintre PSRM și Blocul ACUM este în luna de miere. Declarația a fost făcută de președintele Igor Dodon în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. Totuși, șeful statului spune că după expirarea termenului de 100 de zile de guvernare va veni în Parlament cu un discurs direct prin intermediul căruia va spune cu sinceritate tot ce are pe suflet, scrie agora.md.

„Am întrebări multe pentru multe ministere. O să le spun după 100 de zile. Luna de miere încă mai durează. Voi veni în plenul Parlamentului cu un mesaj foarte sincer. Lumea nouă ne spune că noi am luat multe mandate și le-am dat lor toată guvernarea. Au intrat în ministere persoane noi, au distrus tot nivelul de mijloc. Nu toți erau răi acolo. Trebuie să creștem ceva alături, oameni care știu ce se întîmplă”, a declarat Dodon.Șeful statului a adăugat că multe semne de întrebari i-au stîrnit discuțiile dintre ministrul Economiei și reprezentanții companiei lui Nat Rothschild, care au cumpărat Aeroportul Internațional Chișinău „Noi considerăm că aeroportul a fost cedat în concesiune ilegal, de aceea mi-au apărut multe întrebări de ce dacă se știa că a fost un bun în litigiu, să te întîlnești cu cel care vrea să intre în posesia acestui aeroport. Semne de întrebare sînt. Acest subiect rămîne foarte delicat în continuare”.Amintim că NR Investments Ltd, o firmă vehicul de investiții din insula Guernsey, a ajuns la un acord cu Avia Invest pentru a achiziționa 95% din compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău. Acordul a fost încheiat între reprezentanții Avia Invest LLC și beneficiarul NR Investments’, Nat Rothschild. Nat Rothschild este membru al familiei Rothschild, una dintre cele mai bogate familii din lume, și fost co-președinte al companiei Asia Resources Minerals PLC, un grup de resurse naturale listat la Bursa din Londra.Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, spunea atunci că statul nu poate interveni în niciun mod legal în tranzacția de vînzare a Aeroportului Internațional Chișinău„Contractul este foarte complex, el constă din sute de pagini și anexe. Concesionarul poate taxa 9 euro taxa de dezvoltare. La un flux de 3 milioane de pasageri pe an, asta sînt 27 de milioane. O parte din banii ăștia merg la Autoritatea Aeronautică Civilă. Putem negocia ca o sumă mai mare din acești 9 euro să vină la stat. Ar trebui de modernizat și de investit în infrastructura aeroportului, dar toate aceste lucruri le putem renegocia cu noul investitor. Ei fac parte din familia celor mai vestiți bancheri din lume. Ei par a fi investitori de bună credință, urmează să mă întîlnesc cu el și să discut”, a mai adăugat Vadim Brînzan.Totodată, oficialul declara că întoarcerea Aeroportului Internațional Chișinău în gestiunea statului e o procedură complicată care poate dura ani de zile. Brînzan a precizat că pentru rezilierea contractului de concesionare e necesar de demonstrat existența unei intenții frauduloase la semnarea actului.