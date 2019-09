Igor Dodon a organizat o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre rezultatele vizitelor de lucru efectuate săptămîna trecută la Bruxelles și la Moscova.

"Apreciez aceste întrevederi drept foarte productive, fapt care confirmă corectitudinea strategiei prezidențiale de promovare a unei politici externe echilibrate în baza intereselor naționale ale țării și a statutului de neutralitate."Igor Dodon ne asigura ca preturile la gaz nu vor fi majorate cu toate ca Moldova ar avea datorii ]n urma reducerii tarifelor de către democrați.Igor DODON, PRESEDINTELE RM: „Ati vazut ca a fost din doua etape.Prima etapa - intrevederile cu Kozac si Miler la inceputul saptamanii precedente. Pentru ca imi trebuiau detalii pe domeniul energetic, care sa le discut cu Comisarul European responsabil de energetica si pentru a puncta final, nu doar pe energetica, dar si pe altele, am avut o intrevedere cu domnul Putin.Un subiect discutat la Moscova tine de livrarea gazelor pentru anul curent si pentru anul viitor. Aici cateva cifre ca sa le cunoasteti. In tarif, la moment, dupa reducerea cu iz politic de anul trecut care a insistat PD-ul inainte de alegerile parlamentare, in tarif este inclus pretul la gaz 178 de dolari pe mie de metri cubi. In realitate pretul este de 235 de dolari la mie de metri cubi. Diferenta de 58 de dolari la moment, care trebuie sa fie inclusa ca tarif suplimentar, pentru ca altfel nu se achita. Cresterea tarifului pe intern trebuie sa fie de 45-50%. Acestea-s cifre reale pe care le cunosc specialistii din domeniu destul de bine.Am convenit dupa discutii multiple si cu Gazprom-ul si cu domnul Putin, am convenit la urmatoarele:De la 1 octombrie, deja reducerea va fi de 10-15 dolari pe mie de metri cubi si mecanismul pe care urmeaza dupa aceasta, care acum trebuie sa fie pusa la punctul final de catre Moldova Gaz si Gazprom, ne permite ca in acest an sa nu majoram tarifele la gaz pe intern.In acest an nu majoram tarifele la gaz, iar in anul viitor, de la 1 ianuarie pretul la gaz va fi de 45-50 de dolari mai ieftin pentru Moldova, iar din aprilie ar putea fi inca cu 70 dolari. Mecanismele care au fost convenite si care trebuie sa fie implementate in urmatoarele saptamani ne permit in anul acesta sa nu majoram tarifele, iar in anul viitor poate chiar sa avem o reducere a tarifelor pe intern. Consumatorul final trebuie sa fie multumit. S-au gasit si rezerve si pe intern. Consumatorul final nu trebuie sa simta majorari si nu va simti.”