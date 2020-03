Dodon: Instituțiile abilitate trebuie să identifice organizatorii acestor provocări

Instituțiile abilitate trebuie sa facă lumină asupra celor care au organizat aceste provocări și să informeze societatea.

Despre aceasta a declarat Președintele Republicii Moldova, menționînd că sînt multe semnale care indică foarte clar că în spatele manifestării violente de astăzi din centrul Chișinăului se află unele grupări politice, transmite Noi.md.

”Există informații că protestatarii au fost aduși cu autobuze din raioane, iar liderii lor au fost sponsorizați, într-un stil atât de cunoscut din trecut, iar în mulțime au fost văzute fețe folosite în trecut de PD-ul lui Plahotniuc pentru a face acțiuni împotriva partidelor de opoziție, iată de ce sloganele folosite au avut o tentă preponderent politică sau geopolitică, fără legătură cu nevoile reale ale veteranilor. Acestea sunt aspecte pe care societatea trebuie să le cunoască, să înțeleagă ce se află în mod real în spatele unor astfel de manifestări provocatoare. Instituțiile abilitate trebuie sa facă lumină asupra celor care au organizat aceste provocări și să informeze societatea”, a declarat Igor Dodon.

El a menționat că memoria veteranilor noștri de război, căzuți în luptele de pe Nistru, trebuie să fie mereu la un loc de cinste în istoria țării. Aceasta e datoria autorităților statului, dar și datoria celor care au trăit nemijlocit acea perioadă grea, alături de camarazii de arme.

Potrivit președintelui, majoritatea veteranilor au demonstrat astăzi înțelepciune și cumpătare și au comemorat cu demnitate acel an tragic – 1992, și-au deplîns camarazii căzuți eroic în lupte și, alături de autoritățile statului, au depus flori și au vorbit cu patimă despre semnificația acelor zile, despre lecția lor pentru întreaga noastră societate.

”Cu regret, există și forțe politice care au dorit să transforme data de 2 Martie într-o nouă zi de sânge, ură și dezbinare. Nu e prima dată când unii politicieni (acum fugari) au manipulat nevoile și supărările veteranilor, pentru a ciocni violent diferite tabere, pentru a comite acțiuni împotriva ordinii sociale, împotriva statului și a cetățenilor, în cele din urmă” a menționat șeful statului.

”De fiecare dată am condamnat acest lucru și am considerat că fiecare veteran în parte trebuie să fie respectat și ajutat de autorități, nimeni nu are dreptul să încerce să se folosească în mod cinic de necazurile vieții lor. Acesta este motivul pentru care Guvernul le acordă o atenție sporită veteranilor, ministrul Apărării se află în comunicare cu veteranii și împreună caută soluții pentru rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă”, a subliniat președintele.

”În ceea ce privește protestul de astăzi, orice manifestare de acest gen trebuie să fie liberă și democratică, să se respecte legile statului și siguranța celorlalți cetățeni. Cu regret, ceea ce întreaga societate a văzut astăzi în PMAN nu a avut legătură cu valorile democratice și respectarea drepturilor tuturor cetățenilor. S-au spart geamuri, a fost blocată timp îndelungat circulația în oraș, protestatarii au împiedicat în mod ilegal deplasarea a zeci de mii de cetățeni ai capitalei, au avut de suferit bătrîni, copii, oameni cu dezabilități. Toate aceste lucruri urmează să fie calificate în mod ferm de instituțiile de drept și cei care au încălcat legea să fie trași la răspundere”, a declarat Igor Dodon.

”Haideți însă să rămânem doar cu lucrurile bune și frumoase din această zi, mai ales că începem și Postul mare, haideți să încercăm cu toții să fim mai cumpătați, mai echilibrați în vorbe și fapte si să facem lucruri bune unii pentru ceilalți, să nu lăsăm pe nimeni să ne intoxice societatea cu ură, violență și manipulare”, a menționat șeful statului.