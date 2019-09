Dodon explică de unde știa de vizita procurorului general la Parlament

Președintele Repiublicii Moldova, Igor Dodon, spune că a aflat de la șefa Legislativului, Zinaida Greceanîi, că luni, 16 septembrie, procurorul general interimar urma să vină în plenul Parlamentului cu un demers.

Mai mult, acesta dă asigurări că procurorul general interimar este independent.„Cînd am venit la Parlament, dna Greceanîi m-a întrebat: „Dle președinte, vreți dvs să vorbiți primul sau procurorul?” Asta e unicul element de unde am aflat. I-am spus atunci dnei Greceanîi că eu am multe treburi și haideți vin cu un mesaj la început, apoi rămîneți cu procurorul. Eu nu discut cu procurorul. Eu i-am semnat Decretul și gata. Nu are ce umbla pe la Președinție. El este independent. Ei trebuie să funcționeze așa cum ei consideră”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la postul public de televiziune „Moldova1”.Amintim că, luni, 16 septembrie, președintele Igor Dodon a ținut să vină în plenul Parlamentului cu o adresare către deputați în deschiderea sesiunii de toamnă-iarnă. Șeful statului s-a arătat nemulțumit de activitatea unor ministere, abordările confuze și lipsa de inițiativă a acestora. „Înțeleg că lupta cu marea corupția este în sarcina Procuraturii Generale, care înțeleg că și azi va veni aici în Parlament”, a declarat Dodon de la tribuna Legislativului.La scurt timp, procurorul general interimar a venit în plenul Parlamentului, cerînd ridicarea imunității pentru deputatele Partidului Șor Marina Tauber și Reghina Apostolova. Demersul lui Dumitru Robu a fost susținut cu 56 de voturi.În urma acestor evenimente, opoziția parlamentară a declarat că Procuratura Generală este controlată politic de șeful statului Igor Dodon și ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase. La rîndul său, procurorul general interimar a respins acuzațiile.„Dvs solicitați ca eu să dau aprecieri la concluzia președintelui. Eu nu o să comentez politicul. Niciodată nu raportez nimănui despre acțiunile organului de urmărire penală, inclusiv a procurorului general”, a declarat Dumitru Robu.