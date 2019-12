Dodon, despre problema limbii și istoriei: "Eu nu-mi schimb poziția"

Șeful statului, Igor Dodon, afirmă că a scos de pe agenda sa subiectele ce țin de limbă și istorie, însă poziția sa va rămîne neschimbată.

Acesta militează pentru Istoria Moldovei și limba moldovenească. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, potrivit deschide.md.„Am scos subiectele de pe agendă, ceea ce ține de subiecte ideologice, istorie, limbă, nu le abordăm acum în spațiul public. (...) Eu nu-mi schimb poziția. Eu spun că istoria trebuie să fie istoria Moldovei și limba de stat este limba moldovenească. (...) Tot timpul am spus acest lucru. Dar niciodată nu am ridicat, cel puțin ultimul timp, aceste subiecte pentru discuții publice. Nu am încercat să presez, să vin cu proiecte de legi, să insist ca guvernul ceva să schimbe ș.a.m.d. Noi am scos acest subiect care dezbină societatea. El nu există”, a declarat Dodon.Mai mult, șeful statului îi acuză pe oponenții săi că încearcă să-i pună pe agendă subiectele care dezbină, cum ar fi federalizarea.„Acum uitați-vă ce fac oponenții noștri de dreapta. Lansează că Dodon vrea să facă nu știu ce federalizare cu Transnistria . Noi de o sută de ori am spus, și azi am spus: lăsați prostiile acestea! Nu poate fi acest subiect pe ordinea de zi, însă ei speculează. Ei încearcă să divizeze societatea, speculează cu relațiile cu Rusia”, spune șeful statului.„Ce fel de variante poate să fie cu Transnistria? În afară de cele discutate în format larg, public, cu acceptul tuturor părților și acceptul formatului 5+2. Nu poate avea loc nimic, oameni buni, și liniștiți-vă odată. N-o să discute Dodon nimic cu Putin despre Transnistria și nu poate fi implementat absolut nimic, dacă acest lucru nu va fi aprobat de comunitatea internațională”, a spus șeful statului.