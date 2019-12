Dodon, despre decizia emotivă a Maiei Sandu şi schimbarea din ultimele 6 luni

Președintele Igor Dodon consideră că, în jumătate de an, situaţia din ţară s-a îmbunătăţit semnificativ.

Potrivit agenţiei Infotag, despre aceasta el a declarat luni seara, în cadrul unei emisiuni de televiziune.



„În ultimele șase luni, situația a devenit mult mai bună. Există o dinamică pozitivă în toate. Am reușit să eliberam statul, nu mai există controlul total asupra instituțiilor statului, aşa cum a fost înainte. Cîte ceva am realizat împreună cu blocul ACUM. În acea etapă, am procedat corect, l-am izgonit pe Plahotniuc din țară”, a spus Dodon, subliniind că nu regretă că Partidul Socialiștilor a format coaliție cu ACUM.



În opinia sa, coaliția trebuia menţinută, dar „Maia Sandu a decis altfel”.



„A fost o greșeală politică, o decizie emotivă după alegerile locale. Totodată, această decizie a lui Sandu nu a fost coordonată cu nimeni – nici cu noi, nici în interiorul blocului ACUM, nici cu partenerii externi, care au fost foarte dezamăgiți”, a spus Președintele.



El a recunoscut că demisia guvernului oricum s-ar fi întîmplat mai tîrziu, dar „se mai putea ceva de făcut”.



„În plus, în 3-4 săptămîni am fi format împreună majoritatea în consiliile raionale, blocul ACUM ar fi avut 10-15 președinți de raion. Pentru bloc ar fi fost o altă situație”, a spus Dodon.



Potrivit lui, acum noul guvern se confruntă cu mari provocări.



„Trebuie să recunoaştem că echipa noastră se află la putere – în guvern, în administrația prezidențială, președinții noștri sînt în 17 raioane. Aceasta este o mare responsabilitate și sîntem conștienți de aceasta. Noul guvern se confruntă cu sarcina de a promova reforme reale și procesul de deoligarhizare. Avem o șansă bună să punem bazele stabilității în sfera socială, în economie și justiție”, a subliniat Președintele.