Dodon, despre alegeri prezidenţiale: Nu ne lăsăm provocaţi Politică 25 decembrie 2019, 17:00

Am fost întotdeauna pentru alegerile de către popor. Am adunat un milion și jumătate de semnături pentru forma prezidențială de guvernare. Am fost provocați - să modificăm Constituția.

Dacă am fi făcut acest lucru, ar fi fost împotriva noastră. Noi nici măcar nu am luat în considerare această opțiune.

Declaraţiile de mai sus au fost făcute de către Igor Dodon, președintele Republicii Moldova la emisiunea „Mecanismul de acțiune” de la NTV.

"Alegerile prezidențiale vor avea loc în octombrie-noiembrie a anului viitor. Vor fi alegeri directe. Mai mulți deștepți ne-au provocat, inclusiv lideri ai PDM. Haideți să modificăm Constituția, să adunăm 60-70 de voturi, aceasta a fost o provocare. Toată lumea înțelege că socialiștii nu pot fi pentru alegerea Președintelui în parlament. Am pledat întotdeauna pentru alegerea de către popor. Noi am adunat un milion și jumătate de semnături pentru forma prezidențială de guvernare. Am fost provocați – să modificăm Constituția. Dacă am am fi făcut acest lucru, el ar fi fost împotriva noastră. Nici măcar nu am luat în considerare această opțiune.

Vor fi alegeri directe anul viitor. Vom avea un candidat. Sînt 7-8 luni în care echipa noastră și guvernul va trebui să arate rezultate. Și acesta este cel mai important. Vom decide cum mergem la urne, cu ce platformă. Nu ne gîndim acum la asta, există alte sarcini foarte importante. Avem șansa să punem baza pe care ne vom mișca.

Am lansat un videoclip în care am făcut totalurile a 3 ani și am identificat 8 priorități, pe care le vom realiza anul viitor. Voi enumera 4 domenii: social, economic, procuratura și sistemul judiciar, politica externă", a spus Igor Dodon.