Dodon, declarații după ședința conducerii de vîrf a țării

Astăzi a avut loc ședința sămptămînală a conducerii de vîrf a țării, unde, în locul premierului Ion Chicu, care este plecat la Strasbourg, a participat primarul capitalei, Ion Ceban.

Astfel, după ședință, președintele Igor Dodon , a anunțat cînd vor avea loc ședințele de Parlament, cand vor fi votate, în plen, cîteva proiecte cu privire la Legea bugetului și cînd le va promulga, notează Noi.md cu referire la zdg.md. „Astăzi am discutat în ședință cu președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi și primarul capitalei, Ion Ceban despre prioritățile pentru perioada următoare. Pe intern am discutat despre ședințele Parlamentului la care urmează să fie votate bugetele de stat. Ședințele parlamentului urmează să aibă loc joi și vineri. Săptămîna viitoare urmează să le promulg.Mîine, la 10:00 va avea loc Forumul economic, unde vor fi discutate principalele propuneri din partea guvernului pentru îmbunătățirea climatului economic din țara noastră”, a declarat Dodon.Întrebat despre reptila gonflabilă care a fost instalată lîngă pomul de Crăciun din PMAN, iar ulterior evacuată de acolo, Dodon spune că „nu discută despre reptile la ședința de vîrf a conducerii țării”.Dodon a mai declarat că deja au fost semnate toate contractele necesare pentru ca, în cazul în care Ucraina și Federația Rusă nu vor ajunge la o înțelegere privind tranzitul de gaze naturale, R. Moldova să dispună de gaz și energie electrică pe o cale alternativă.„Am discutat și despre pregătirea către sezonul de iarna, tot ce ține de sectorul energetic. Am discutat despre scenariile posibile. Se finalizează discuțiile dintre Ucraina si Rusia, rămînem optimiști că gazul va ajunge pe calea tradițională, însă dacă nu se va ajunge la o înțelegere, noi avem semnate toate contractele necesare pentru un alt scenariu”, a mai declarat DodonȘeful statului a mai anunțat că în perioada 19 – 20 decembrie va efectua o vizită în Federația Rusă, unde urmează să se întîlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, cu vicepremierul rus, Dmitri Kozak și cu conducerea Gazprom, dar și despre o posibilă vizită în Turcia. „Am o vizită programată în Federația Rusia, unde mă voi întîlni cu Putin și Kozak și conducerea Gazprom, dar și cu Patriarhul Chiril. Vizita este programată pentru 19 – 20 decembrie. Va fi o vizită neformală și cu liderii CSI.