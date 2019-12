Dodon: Dacă întîrzie cu 5 minute, să nu mai vină (VIDEO)

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, pare să aibă o agendă extrem de încărcată.

Cel puțin asta reiese din declarațiile făcute de el la postul de televiziune TV8.Dodon a declarat că zilnic are pînă la 15 sau chiar 22 de întîlniri cu diverși oameni, iar dacă cineva întîrzie cu 5 minute, întrevederea se amînă deoarece trebuie deja să se vadă cu o altă persoană.„M-am uitat în agendă ce am mîine, înainte de a veni la Dvs și am 22 de întîlniri. 15 sau 20 de minute durează de obicei o întîlnire și toți cunosc că dacă întîrzie cu 2 minute sau cu 5, deja nu mai poate intra, deoarece întrevederea s-a încheiat. „, a declarat președintele Dodon.