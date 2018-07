Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a prezentat raportul de activitate după un an și jumătate de mandat și a anunțat prioritățile pentru următoarele șase luni.

Șeful statului a declarat că este „nemulțumit că a fost lipsit de mai multe atribuții și de faptul că inițiativele sale ar fi respinse de către Guvern și Parlament”, transmite MOLDPRES.

Oficialul a remarcat că, pe durata mandatului său, „instituția prezidențială este subminată de către Executiv și Legislativ”. „Am prezentat peste 70 de inițiative, demersuri și propuneri cu tentă socială, politică și economică. Din păcate, niciuna dintre acestea nu a fost susținută, însă toate inițiativele vor fi din nou înregistrate în toamna acestuia an. Totodată, și demersurile față de instituțiile oficiale din străinătate sînt blocate. La fel, nu sînt mulțumit de faptul că sînt boicotate ședințele Consiliului Suprem de Securitate”, a spus Igor Dodon.

Șeful statului a menționat că de cînd este în funcție, încrederea cetăţenilor în instituția prezidențială ar fi crescut semnificativ. „Am reușit să blochez mai multe inițiative care am considerat că sînt împotriva cetățenilor. În timpul mandatului prezidențial am efectuat vizite în peste 200 de localități din țară. Ne bucurăm că am reușit realizarea mai multor inițiative sociale și am putut să ajutăm peste 120 mii de cetățeni. Pe plan extern, am realizat 27 de vizite de lucru, în cadrul cărora am avut 17 întrevederi cu șefi de stat și cu mai mulți oficiali de rang înalt. Pe direcția externă, am promovat restabilirea dialogului cu Federația Rusă. Dacă ne referim la reintegrarea țării, am avut trei întrevederi cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în cadrul cărora am discutat mai multe subiecte de actualitate și am constituit cîteva platforme de lucru. La fel, am pregătit o viziune noua de reintegrare a țării”, a afirmat Dodon.

Totodată, șeful statului și-a prezentat prioritățile pentru următoarele șase luni. „Președintele țării are nevoie de suportul Legislativului, de aceea mi-aș dori o majoritate parlamentară cu care voi coopera eficient. O alternativă ar fi ca Republica Moldova să devină un stat prezidențial. În următoarea perioadă, vom întreprinde acțiuni pentru îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă. La fel, vom depune efort pentru menținerea relațiilor bune atît cu estul, cît și cu vestul. În timpul apropiat urmează să realizez mai multe vizite oficiale în străinătate. Este vorba despre deplasări în Turcia și Federația Rusă, unde voi avea o întrevedere cu președintele rus, Vladimir Putin. La fel, voi avea o întîlnire oficială cu Vadim Krasnoselski, în cadrul căreia vom discuta despre implementarea protocolului de la Berlin”, a spus Dodon.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost învestit în funcţie la 23 decembrie 2016. Mandatul şefului statului este de patru ani.