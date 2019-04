Dodon a convocat ședința Comitetului Național Coordonator "Victoria"

Președintele Igor Dodon a convocat astăzi o ședință de lucru în cadrul căreia a fost discutat programul aniversării a 75-a a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

La ședință au participat membrii Comitetului Național Coordonator "Victoria" . Astfel, a fost luată decizia ca la 13 aprilie, la Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni ”, să se desfășoare ceremonia de reînhumare a osemintelor a 35 de soldați care au murit în luptele pentru eliberarea Moldovei de sub ocupația nazistă.De asemenea, s-a decis renovarea, sub egida președintelui, a Complexului Memorial „Eternitate” și a monumentului „Eliberarea” din fața Academiei de Științe a Moldovei.În cadrul ședinței s-a discutat despre organizarea, pe 9 Mai la Chișinău a Marșului ”Regimentul Nemuritor”. La eveniment vor fi invitați toți doritorii. În aceeași zi va avea loc un concert grandios și o expoziție a tehnicii militare.În acest an, sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, pe întreg teritoriul Moldovei, se desfășoară un șir de acțiuni consacrate aniversării a 75-a a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă.