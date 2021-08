Disputele și discuțiile într-un partid de guvernămînt sînt un fenomen normal. Opinie

Disputele și discuțiile într-un partid normal sînt posibile, în special într-un partid cîștigător.

Această opinie a fost exprimată de către expertul independent, fostul prim-viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Republicii Moldova, Alexandr Muravschi, în cadrul emisiunii "Interviu exclusiv" cu Nina Dimoglo, comentînd zvonurile despre existența unei anumite scindări în Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), neînțelegeri între membrii săi, transmite Noi.md.

El a menționat că nu există dovezi ale vreunei neînțelegeri în PAS, și nu este nevoie să facem concluzii pripite despre existența oricăror conflicte în baza unor fotografii cu conversația din parc între deputații PAS Natalia Gavrilița și Andrei Spînu, din care poate fi înțeles numai faptul că interlocutorii gesticulează în timpul discuției.

"Am văzut doar fotografia în sine și mențiunea jurnalistului că deputații PAS au o discuție aprinsă. Acum, dacă eu voi fi filmat pe stradă vorbind cu prietenul meu, unii vor face concluzia că îl cert și aproape că vreau să-l bat. Eu gesticulez, vorbesc și așa mai departe. Cunosc modul de conversație al doamnei Gavrilița. Adică, eu nu am nici un motiv să vorbesc despre vre-o scindare. O altă chestiune este faptul că dispute și discuții într-un partid normal sînt posibile, în special într-un partid cîștigător", a spus Alexandr Muravschi.

El a subliniat că partidul cîștigător este un partid care încearcă să-și consolideze influența cît mai mult posibil, iar influența este dată prin răspîndirea influenței sale prin intermediul oamenilor.

"În plus, cîștigătorul așteaptă o recompensă. O recompensă sub formă de posturi, sub formă de acces la anumite active, afaceri, promovare și așa mai departe. Adică, acesta este un fenomen uman normal. Există, evident, o concurență pentru unele funcții în cadrul partidului. Acest lucru există în orice partid. Cît de departe vor merge, dacă vor duce la o scindare sau acesta este un fenomen normal al luptei în interiorul partidului - viața va arăta", a declarat expertul independent, fostul prim-viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Republicii Moldova.