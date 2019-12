Diacov spune de ce a picat guvernul Sandu

De ce democrații au luat rapid decizia de a vota Guvernul în frunte cu Ion Chicu, dar și care au fost motivele Partidul Democrat de a participa la demiterea Cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu a explicat liderul fracțiunii PD în Parlament, Dumitru Diacov, în cadrul unui interviu pentru UNIMEDIA.

Dumitru Diacov a dat de înțeles că democrații nu au avut nevoie de mult timp pentru a se lăsa convinși să susțină prin voturile fracțiunii noul Guvern, în frunte cu Ion Chicu. „Este absolut natural și normal că înțelegerea între echipa noastră și dl Chicu putea să fie una destul de lejeră, pentru că ne cunoaștem, și psihologic, și s-a lucrat împreună. Nu a fost nevoie de mari filosofii, deoarece Guvernul, așa cum a fost anunțat tehnic, nu are angajamente față de PSRM și cu atât mai mult față de noi. Când l-am invitat pe domnul Chicu la ședința fracțiunii, am reiterat câteva dimensiuni economice și sociale, inclusiv cursul nostru spre UE, adică realizarea angajamentelor noastre în relația cu instituțiile europene. Aceste mesaje au fost recepționate pozitiv, am avut cuvântul domnului Chicu precum că va depune toate eforturile ca relațiile noastre cu structurile europene să fie constructive și, prin urmare, ne-am înțeles destul de repede”, a explicat acesta.Potrivit lui Diacov, termenul pentru discuții ar fi fost unul mult mai mare dacă ar fi existat un acord între PD și PSRM: „Dacă ar fi fost o coaliție creată, sigur că era nevoie de mai multe negocieri, de discuții mai profunde, de semnarea unui document public etc.”Întrebat ce i-a motivat pe democrați să voteze moțiunea de cenzură a socialiștilor, pentru demiterea Guvernului Sandu, liderul fracțiunii PD a răspuns tranșant: „Guvernul singur a venit cu dorința de a pleca. Ce înseamnă să îți asumi răspunderea în cadrul unei coaliții fără a discuta nu doar cu partenerii politici, dar și cu partenerii din interiorul propriei fracțiuni parlamentare? Este foarte lejer de presupus că doamna Maia Sandu a prins momentul când sigur trebuie să plece în opoziție”.Un alt motiv pentru a vota moțiunea PSRM a fost lipsa de comunicare de care a dat dovadă fosta prim-ministră, susține Diacov. „Dacă Maia Sandu dorea să rămână la guvernare, iar PD să nu voteze, era absolut logic și normal să dea un sunet la PD, să ne spună: stimați prieteni, eu vreau să rămân să îmi realizez planurile și ideile, vreau ca voi să nu votați. Noi am discutat cu colegii, dar ne interesează ce gândește doamna prim-ministru, doamna președinte de partid, ea dorește acest lucru sau nu? Din moment ce nu a propus o soluție, dacă nu votam demisia Guvernului, înseamnă că din secunda următoare suntem la guvernare. Și dacă tu dorești să rămâi la guvernare, în funcția de prim-ministru, cu 26 de mandate și ca un partener cu 30 de mandate să vină să participați împreună la guvernare, este o chestiune absolut necesară să ai o discuție măcar de 10 minute, să lămurești colegilor ce ai de gând să faci, cum vrei să conlucrezi. Era bine de semnat un acord”, a punctat acesta.Amintim că Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis in corpore, la 12 noiembrie, cu voturile a 63 de deputați socialiști și democrați. În mai puțin de 24 de ore, noul Guvern, în frunte cu Ion Chicu, a fost învestit în funcție. În ședința Parlamentului, 62 de deputați din PSRM și PD au acordat vot de încredere pentru Programul de activitate al Cabinetului de miniștri desemnat.