Diacov, după sesizarea lui Voronin la Procuratură: "E încadrat în campania Pro Moldova"

Liderul fracțiunii PD, Dumitru Diacov, acuză că Vladimir Voronin ar face jocul celor din grupul Pro Moldova.

Într-o reacție oferită pentru Unimedia, Diacov spune că va da mai multe detalii dacă va fi citat la Procuratură.

„E tare gingaș domnul Voronin. Eu am spus o propoziție. El de 10 ani tot spune că ba unul a fost cumpărat cu nu știu cîte milioane, că celălalt cu nu știu cîte milioane. [...] Declarația pe care am spus-o eu reiese că domnul Voronin a făcut o operațiune cu deputații lui.

Reporter: Reiese că el și-a vîndut deputații. Diacov: „Eu nu știu. Ceea ce am declarat eu nu mă dezic. Am spus ceea ce am auzit eu. Am spus ceea ce am auzit de la oamenii care au transmis „privet” domnului Voronin.

Întrebat cum privește faptul că Vladimir Voronin a sesizat Procuratura Generală, Diacov a spus: „păi eu acum înțeleg că el este încadrat în campania Pro Moldova și trebuie să facă chestia asta. Nu e nicio problemă.

Diacov a mai fost întrebat și despre așa-zisul pact, unde îl acuză pe Voronin că și-a vîndut deputații. Diacov a afirmat că o să dea mai multe detalii cînd va fi citat la Procuratură.

Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, cere Procuraturii Generale să deschidă un dosar penal în care să fie examinate declarațiile democratului Dumitru Diacov, care ar fi recunoscut, într-o postare pe Facebook, că 8 deputați PCRM ar fi fost mituiți ca să adere la Partidul Democrat.