Diacov despre deciziile CC: Ne-am supus, am participat, unii chiar au cîștigat Politică 4 august 2019, 10:45

Președintele de onoare al Partidului Democrat Dumitru Diacov este convins că orice decizie a Curții Constituționale ar trebui să fie pusă în aplicare, indiferent dacă ne place sau nu, relatează eNews.

În cadrul emisiunii „Glavnoe” de pe postul de televiziune TVC21 politicianul a declarat că partidul său întotdeauna a respectat toate deciziile Curții Constituționale, chiar și cele cu care nu a fost de acord.

„Am avut o mulțime de decizii - corecte și nu chiar, hotărîri care au fost interpretate diferit. Au fost cîteva decizii despre care am spus public că sîntgreșite. Dar noi nu am organizat greve și nu am declarat că nu ne vom supune. Aceleași alegeri prezidențiale directe s-au bazat pe decizia Curții Constituționale. Patru oameni au schimbat Constituția, doar nu Parlamentul a votat pentru schimbare. Cineva s-a supus, cineva chiar a participat, alții chiar au cîștigat la aceste alegeri, i-ar cineva a pierdut, dar în același timp a intrat în politică. A fost o decizie greșită a Curții Constituționale, dar toată lumea s-a supus ”, a menționat politicianul.

În ceea ce privește decizia din iunie a Curții Constituționale privind dizolvarea Parlamentului și nerecunoașterea noului Guvern, în opinia sa, situația s-a dovedit a fi neplăcută atît pentru toate forțele politice, cît și pentru Curtea Constituțională.

„Această situație a fost„ nefericită ”pentru toată lumea, atît pentru noi, cît și pentru cei care au venit ulterior la putere, și pentru Curtea Constituțională, care a revenit și a anulat această decizie. Dar dacă însuși deputații și membrii Guvernului aleg singuri care decizie a Curții Constituționale vor îndeplini și care nu, atunci în ce ne vom transforma țara și Constituția”, a conchis Dumitru Diacov.