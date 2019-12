Diacov a discutat cu Filat chiar înainte de a fi eliberat

Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a recunoscut că a discutat cu Vlad Filat înainte ca acesta să iasă la libertate. Această afirmație a făcut-o la emisiunea Puterea a Patra.

„Am primit un mesaj că el a fost conectat la Viber. I-am scris un mesaj «Salut, tinere», după care m-a sunat. Am vorbit destul de liniștit. Nu am intrat în detalii politice. Am avut un schimb de păreri”, a povestit Diacov.Gheorghe Gonța se arată nedumerit cum poate să fie așa ceva, ca primul om cu care să vorbească să fie din PDM, partidul care l-a trimis la închisoare. Dumitru Diacov i-a răspuns: „Nu partidul l-a trimis în închisoare, dar conjunctura de atunci.”Ex-premierul Vlad Filat a fost eliberat înainte de termen. Vladimir Filat a fost încarcerat la 15 octombrie 2015. El a stat în penitenciar timp de patru ani și o lună.Vladimir Filat a fost condamnat de instanțele de judecată din Republica Moldova la nouă ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență. Acesta a ajuns după gratii în urma unui denunț depus de Ilan Șor.Pe rolul Judecătoriei Chișinău se află al doilea dosar penal pe numele lui Vlad Filat. Ex-premierul este acuzat în acest caz de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Fostul premier pledează nevinovat.Măsură luată de instanţă, privind eliberarea înainte de executarea în întregime a pedepsei a unui condamnat, dacă acesta îndeplineşte anumite condiţii (de exemplu, dacă a executat o anumită durată din pedeapsă, dacă este stăruitor în muncă, disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de durata din pedeapsă care mai rămâne de executat, de vârsta, starea sănătăţii, forma de vinovăţie cu care a săvârşit fapta şi de antecedentele sale penale). Pe durata eliberării condiţionate, condamnatul poate fi obligat să se supună unor măsuri de supraveghere (să se prezinte la datele fixate la organul de supraveghere stabilit, să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă ori locuinţă, precum şi orice deplasare care depăşeşte un anumit interval de timp, să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii de natură de a servi la controlarea mijloacelor lui de existenţă etc.). Dacă în intervalul de timp de la liberare şi până la împlinirea duratei pedepsei cel condamnat nu a comis din nou o infracţiune, pedeapsa se consideră executată. Măsura revocării este obligatorie, dacă în intervalul de mai sus cel eliberat a săvârşit o infracţiune dintre cele expres prevăzute de lege.