„Dezmăţ nemaivăzut din anii 90”. Ostalep comentează comportamentul poliției pe drumuri

Șoferii se plîng că în ultima perioadă pe drumurile și şoselele din Moldova, domină un dezmăţ mai rău decît în „anii 90”: poliția rutieră literalmente îi terorizează pe șoferii, relatează eNews.

Fostul vice-ministru al afacerilor externe, Valeriu Ostalep, și-a împărtășit indignarea și nedumerirea față de ceea ce se întîmplă, într-o reţea de socializare. Potrivit acestuia, încă nu s-a mai confruntat cu atîta „prostism și racket obraznic”.„Pe drumurile Moldovei domină un dezmăţ poliţienesc de care nu am mai văzut din anii 90. Radare la fiecare 2 km, capcane, „Dacii” camuflate prin tufari, opriri de cîte 6 ori pe zi, cu întrebări debile (de exemplu, ce fac pe autostrada Bălţi, la care nici nu găseşti cum să răspunzi imediat). Prezentaţi documente – aşa, de foaie verde. Nu-mi mai amintesc de aşa prostism şi racket obraznic.Dezmăţul acesta durează deja o lună. Cine este responsabil pentru asta? Cui raportează? FMI-ului? Poate-i scriem ambasadorului SUA? Tovarășe ambasador general! Vă rugăm să luați măsuri, chiar este imposibil să desfăşori propagandă și riscuri hibride pentru că eşti oprit la tot pasul!P.S. Nu am încălcat nimic, nu am primit amenzi. Dar aceasta deja nu este poliția. Întrebarea mea preferată de la graniță, la ieșirea din Moldova, este „unde mergi”? Şi ce treabă aveţi unde merg eu? La rîndul meu, am şi eu o întrebare: unde ne conduceţi voi, or, de alta mi se pare că nu ne este în drum cu voi”, a scris Valeriu Ostalep în postarea sa pe Facebook.