Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, s-a întîlnit cu Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasnețov.

Șeful autonomiei a scris pe canalul său Telegram că întrevederea cu diplomatul rus a fost una de afaceri și constructivă.

"Am discutat probleme strategice de cooperare ulterioară. Am făcut schimb de opinii cu privire la situația din Găgăuzia în ansamblu, am abordat subiecte problematice pentru autonomie. Am identificat punctele comun în multe probleme", a scris Evghenia Guțul.