Deputatul PAS, Vladimir Bolea, va conduce Comisia agricultură în Parlament

Vladimir Bolea, deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), nu va face parte din componența noului guvern al Republicii Moldova, deși anterior a fost propus drept candidat la funcția de ministru al Agriculturii. El va rămîne în Parlament, unde, cel mai probabil, va prelua funcția de președinte al Comisiei agricultură şi industrie alimentară.

El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii ”Politica” Nataliei Morari de la postul TV8, relatează Noi.md.

Vladimir Bolea a menționat că în prezent nu se vorbește despre activitatea sa în componența noului guvern.

"Rămîn să lucrez în Parlamentul Republicii Moldova. Această decizie a fost luată la nivel de partid. Cred că acest lucru este corect și bine", a spus Vladimir Bolea.

El a recunoscut că, cel mai probabil, va fi candidat la funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură, deoarece în Parlamentul de legislatura anterioară a deținut funcția de vicepreședinte al acestei comisii de profil. Iar numirea sa în funcția de președinte al acestei comisii a fost deja discutată în noul parlament.

" Eu am fost vicepreședinte al acestei comisii, timp de doi ani, am avut proiecte bune despre schimbarea sistemului fiscal în domeniul agriculturii și oferire ajutorul agricultorilor noștri. Este un domeniu în care am dat dovadă de o activitate productivă, timp de doi ani, după părerea mea. Deci, voi face lucru bine, în continuare", a spus Vladimir Bolea.