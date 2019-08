Deputații au discutat trei ore cu Platon: "Ne-a povestit un episod inedit”

Membrii Comisiei parlamentare de anchetă care investighează frauda bancară l-au audiat astăzi trei ore în penitenciar pe omul de afaceri Veaceslav Platon.

Acesta a povestit despre mai multe tranzacții care s-au făcut la cele trei bănci falimentare și a oferit comisiei documente confirmative.„El ne-a oferit documente azi, pe care le avea la el. A spus că nu le-a dat încă la nimeni. Ne-a povestit un episod inedit pentru noi, despre tranzacții din 2011 și din 2013. La noi era tot timpul impresia că acolo este implicat Șor și Filat, care au cumpărat acțiunile BEM de la Platon și mai departe s-a pornit tot. Acum el afirmă că în aceste tranzacții a fost implicat Plahotniuc și el a fost beneficiarul final al acțiunilor ce formal au mers de la Platon la Șor. Partea bună a banilor a mers către Plahotniuc și asta este ceva ce nimeni nu a știut. Niciodată nu am avut această ipoteză. Dar e nevoie de probat afirmațiile dînsului”, a declarat Alexandru Slusari pentru TV8.md.Președintele Comisiei de anchetă spune că știe de unde ar putea lua documente confirmative despre acele tranzacții și va încerca în scurt timp să le obțină.Membrii comisiei planifică încă o vizită în penitenciar la Veaceslav Platon, pentru că acesta are multe de spus. „Pe 13-14 august urmează a doua rundă de audieri cu Platon”, a precizat Slusari.Comisia de anchetă nu a decis dacă îl vor vizita în penitenciar și pe fostul prim-ministru Vladimir Filat, care a cerut anterior să fie audiat. „Urmează să vedem dacă se merită de dus la dînsul. Tot ce a spus pînă acum în interviuri, nu a fost nimic nou sub soare. sînt momente la care noi avem probe contrare”, explică Slusari.Veaceslav Platon a vorbit și în cadrul interviului oferit în exclusivitate pentru TV8 la emisiunea „Politica Nataliei Morari ” despre cum s-a înțeles în 2013 cu Ilan Șor să-i vîndă pachetul de 40% din acțiunile Băncii de Economii pentru 30 de milioane de dolari. Platon a oferit detalii și despre implicarea lui Vladimir Plahotniuc în acea tranzacție.