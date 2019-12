Demidețki: Nu vom avea alegeri. PDM s-a ascuns după fuga lui Plahotniuc (VIDEO)

Noi nu vom avea alegeri anticipate. Această opinie a fost exprimată de Valerii Demidețki, directorul agenției de știri TASS în Moldova în cadrul emisiunii TV „Întrebarea Principală”, transmite Noi.md.

"Cred că noi nu vom avea alegeri anticipate în viitorul previzibil din simplul motiv că nimeni nu are nevoie de ele. Democrații nu au nevoie de ele, deoarece vor primi aceleași 30 de mandate. Ei se simt bine acum, sînt jucători importanți în Parlament. Ei pot răsturna și un guvern și altul. După fuga lui

Plahotniuc, ei s-au ascuns, s-au pierdut. Toți erau răi. O parte spunea că a cheltuit o grămadă de bani la alegeri, el le-a promis că le va returna totul, autoritățile regionale erau confuze. Eu nu i-aș unge pe toți cu vopsea neagră. Acolo sînt și mulți oameni de treabă care munceau. Am cunoscut mulți experți în teritoriu, conducători. Exista un singur partid al democraților, ca în perioada PCRM: fie îți iei bilet de partid și vei conduce, fie pleacă de aici. ACUM are nevoie de alegeri astăzi? Am văzut ce au putut face în Guvern", a spus Demidețki.