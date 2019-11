Declarație: Liderii ACUM și Plahotniuc au un singur stăpîn și obiective comune

Liderii blocului ACUM și fostul președinte al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, au un singur stăpîn, o singură ideologie, un singur vector și obiectiv, iar guvernarea de cinci luni a Maiei Sandu a dovedit acest lucru.

Această opinie a fost exprimată de membru parlamentului moldovean din partea Partidului Socialiștilor, analistul politic Bogdan Țîrdea, transmite Noi.md.„Noi am scris întotdeauna că liderii ACUM și V. Plahotniuc au un singur stăpîn - Departamentul de Stat, o singură ideologie - liberalismul și globalismul, un singur vector - NATO și UE, o singură cetățenie - română, un singur obiectiv - slăbirea Rusiei, lichidarea independenței Republicii Moldova, a națiunii civice moldovenești, a istoriei, limbii tuturor forțelor de stînga din Moldova. Iar guvernarea de cinci luni a Maiei Sandu a dovedit acest lucru”, a scris el pe pagina sa de pe o rețea de socializare.Deputatul PSRM a subliniat că, sub pretextul luptei împotriva lui Plahotniuc, acumiștii au refuzat să reîntoarcă limba rusă, emisiunile analitice TV ruse, să permită colegilor din CSI să participe la ședințele miniștrilor, să permită scrierea instrucțiunilor la medicamente în rusă, iar despre parteneriatul cu EAEU nici n-au vrut să audă.„De ce nu au luptat cu Plahotniuc cînd au fost la guvernare cu el, ca Maia Sandu, Igor Grosu, Octavian Țîcu, Dumitru Alaiba? Ei nu s-au rușinat să fie deschis în Alianța oficială pentru integrare europeană, cu tratate secrete, cu o împărțire a verticalei puterii pînă la încălcarea Constituției Republicii Moldova. Căci ei au împărțit și justiția, judecătoriile, procuratura generală. Mai pe scurt, ei, împreună cu Plahotniuc, au pus bazele capturării statului încă în 2010. Și da, noi nu vom înceta să repetăm: mai devreme, blocul ACUM, ca o ramură a PLDM, iar Maia Sandu, în calitate de ministru din partea PLDM, s-au simțit foarte confortabil lîngă Filat, Plahotniuc, Stati, Ghimpu, Șor și alți oligarhi”, a subliniat Bogdan Țîrdea.„Acum aceștia luptă cu ei? Desigur că nu. Aceasta este o acoperire pentru o adevărată luptă împotriva lui I. Dodon și luarea președinției în 2020! Dacă Plahotniuc reprezenta oligarhia locală, fiind concomitent și un comprador, atunci Sandu reprezintă interesele oligarhiei transnaționale! Aceasta este întreaga diferență dintre ei... Cel puțin urechile miliardarului Soros se văd din biroul blocului ACUM, guvernul Sandu, din sute de ONG-uri și mass-media care o susțin. Și incidentul cu Aeroportul Chișinău , care a fost transmis sub gestiunea Rothschild, a demonstrat perfect pe cine slujesc acești domni”, a concluzionat deputatul PSRM.