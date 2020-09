Declarație: "Ion Ceban își îndeplinește promisiunile. Trebuie să alegem și cel mai bun președinte"

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, își îndeplinește promisiunile electorale, în capitală au loc multe schimbări pozitive, iar acum este important pentru cetățenii țării să chibzuiască bine și să aleagă și cel mai bun președinte al Moldovei, care are o experiență suficientă de conducere, vorbește despre acțiunile concrete care vor fi întreprinse pentru a asigura o dezvoltare socio-economică durabilă a țării, care prin discursuri și lozinci contribuie la dezvoltarea atmosferei de cooperare a cetățenilor de diferite naționalități, apartenență lingvistică, socială și politică, și pur și simplu, care arată ca un lider de țară.

Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către expertul independent, fostul vicepremier, ex-ministru al economiei Moldovei, Alexandru Muravschi, transmite Noi.md.

El a amintit că încă nu a trecut un an de cînd Ion Ceban a ocupat funcția de primar general al municipiului Chișinău, dar cît de multe schimbări pozitive se întîmplă sub ochii noștri: se efectuează reparații capitale ale celor mai importante străzi, pe două străzi centrale are loc reparația totală a trotuarelor, are loc curățarea profundă a albiei rîului Bîc și multe, multe alte lucruri.

El a amintit că în curînd locuitorii Moldovei urmează să aleagă președintele țării.

"Desigur, președintele nu are de rezolvat probleme atît de prozaice pămîntești precum primarul general. De la el se cere, chiar și în cadrul împuternicirii sale relativ mici, să poată avea o influență pozitivă în dezvoltarea strategică a țării, să asigure o soluție eficientă a contradicțiilor care apar între diferite forțe politice, printr-un mecanism de mesaje adresate parlamentului să formuleze cele mai importante sarcini, pe care trebuie să le rezolve autoritățile pentru binele poporului.

În acest scop, președintele trebuie să fie o figură care cunoaște bine mecanismele de funcționare a administrației publice, să aibă suficientă experiență în conducerea politică, să poată formula într-un limbaj clar și concret obiectivele de dezvoltare a societății și, cel mai important, prin toți mesagerii și acțiunile sale să se orienteze spre dezvoltarea țării și bunăstarea cetățenilor", a subliniat fostul vicepremier, ex-ministrul Economiei al Moldovei.