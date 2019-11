Declarație: ACUM va fi în opoziție constructivă cu noul guvern

Blocul ACUM este o opoziție constructivă și va colabora cu noul guvern.

Despre acest lucru a declarat într-un interviu pentru portalul eNews deputatul fracțiunii PAS a blocului ACUM, Vladimir Bolea, transmite Noi.md.„Sîntem o opoziție constructivă și vom colabora cu noul guvern, care a ajuns la putere în mod legitim. Avem primari și președinți de raion, avem deputați în parlament. Și noi trebuie să ne respectăm promisiunile. Am fost parte componentă a guvernului, iar acum, repet, o opoziție constructivă. Eu am programate întîlniri cu ministrul Economiei și cel al Finanțelor. Am proiecte de legi înregistrate în parlament. Trebuie să le discut și să le înaintez. Voi lucra. Trebuie schimbată atitudinea politicienilor față de rolul lor în stat. Cel mai simplu este de a spune: sîntem împotrivă! Dar acest lucru nu este corect”, a subliniat el.Vorbind despre poziția blocului față de demnitarii care au lucrat anterior cu PDM, iar acum cu PSRM în noul guvern, Vladimir Bolea a menționat: „La noi toții se cunosc unii pe alții. Aceste persoane nu erau membri ai PDM. Ei erau în guvernul Filip. Aceștia sînt profesioniști, iar experiența lor trebuie utilizată. Avem o țară mică, o piață mică. Trebuie să lucrăm atît cu Occidentul, cît și cu Estul, să nu ne îndepărtăm de nimeni. Este nevoie de o politică externă echilibrată, de exemplu, pentru a asigura accesul agricultorilor pe toate piețele. Noi nu sîntem Rusia, SUA sau Germania. Și nu ar trebui să fim izolați, singuri noi nu vom putea face nimic".Întrebat dacă există probleme între colegii din blocul ACUM, Vladimir Bolea a spus că nu există probleme. „Cu Andrei Năstase totul e bine. Avem blocul politic ACUM, cu care am mers în alegeri, avem obiective și sarcini comune. Dar sîntem două partide politice separate și fiecare merge pe drumul său, dar cu o viziune comună asupra problemelor”, a declarat deputatul fracțiunii PAS a blocului ACUM.