De ce unii pretendenți la funcția de membru ai Curții Constituționale au fost excluși din concurs Politică 4 august 2019, 12:15

Concursul de la Parlament cu privire la judecătorii Curții Constituționale, este sub foarte multe semne de întrebare și nu este clar.

Cel puțin asta a declarat prim-ministra Maia Sandu în cdrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.

„Să înțeleg că a fost un concurs cu multe semne de întrebare. Problema cea mare este că criteriile nu au fost stabilite cum trebuie. Eu cred că e prima dată cînd noi încercă să delimităm lucrurile cît de aproape a fost de regim un om sau altul. Pentru că e un fel de lustrație. În ce măsură un om care a lucrat într-un guvern precedent, poate fi acuzat pentru că a lucrat în acel guvern. E un lucru cînd cineva a comis unele ilegalități, iar altul pur și simplu.

Pe de o parte, după criteriul de profesionalism s-a evaluat corect în comisia juridică, dar pe de altă parte, cît de aproape ai fost de regim, e o altă întrebare. Noi la guvern o să avem concursul săptămîna viitoare. În consiliu sînt mulți oameni din mediul academic, unii dintre ei au mers în vacanță”.

Întrebată despre modul concursului din Guvern și despre persoanele care au fost excluse, Maia Sandu a declarat că sînt trei motive, pentru care unii au fost excluși. „Nu a fost întrunit criteriul care ține numărul de ani de experiență, și aici am putea să avem o problemă, pentru că noi am analizat după informația prezentată în CV, însă cineva nu a prezentat în CV totul. Al doilea criteriu este dacă nu a fost prezentat tot dosarul și dacă au existat anumite întrebări cu privire la imaginea ireproșabilă”.