De ce Timofti și Voronin lipsesc de la evenimentele organizate de Igor Dodon?

Foștii președinți moldoveni, Vladimir Voronin și Nicolae Timofti, nu participă la evenimentele organizate de actualul șef al statului, Igor Dodon, în ciuda invitațiilor oficiale, poate pentru că îşi simt un fel de „inferioritate”, pentru că nu au fost aleși de popor, ci de Parlament.

Această opinie a fost exprimată ca o glumă de actualul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a fost invitatul emisiunii „Întrebarea principală” cu Iulia Fiodorova de la postul de televiziune NTV-Moldova, transmite Noi.md.Șeful statului a menționat că nu toți foștii președinți participă la evenimentele sale, deși au primit cu siguranță invitații oficiale.„Voronin, în ultimii doi ani și jumătate, cît l-am invitat la diverse evenimente, nu a binevoit să vină. Nu știu dacă a mers sau nu la Timofti, dar încă nu a venit la Dodon la vreun eveniment. Dar iată că a venit pentru prima oară și îndată s-a simţit supărat”, a spus Igor Dodon despre participarea lui Vladimir Voronin la ceremonia consacrată marcării aniversării de 25 de ani de la adoptarea Constituției Moldovei.Preşedintele în exerciţiu a subliniat că îi invită pe toți președinții la toate evenimentele oficiale care se desfășoară: Ziua Constituției, Ziua Independenței și alte evenimente serioase.„De asemenea, i-am invitat pe toți președinții la sărbătorirea celei de-a 660-a aniversări a statalității moldovenești, și pe Voronin, şi pe Timofti, și pe Snegur. Trebuie să recunoaştem că practic la toate evenimentele participă domnii Snegur și Lucinschi. Acesta este un fel de omagiu. Și cînd am discutat în trei, am întrebat de ce veniți doar dumneavoastră, la care mi-au răspuns că numai ei doi şi eu am fost aleşi de popor, iar Timofti și Voronin nu au fost aleși de popor. Cei aleşi de popor trebuie să comunice mai des, în timp ce alții probabil nu vor, simt un fel de inferioritate, pentru că au fost aleși de Parlament, dar asta e o glumă. Noi am invitat întotdeauna pe toată lumea, şi la acest eveniment i-am invitat pe foştii prim-miniştri, preşedinţi de Parlament şi ai ţării. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit, deoarece aceasta nu este o sărbătoare a președintelui, ci e sărbătoarea noastră comună, indiferent de ceea ce am văzut în ultimii 25 de ani, iar Constituția este sacră pentru noi toți”, a spus Igor Dodon .