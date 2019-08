De ce fotografia lui Șor lipsește de pe site-ul Interpol și cum îl caută autoritățile

Ministerul Afacerilor Interne l-a anunțat în căutare națională și internațională pe controversatul om de afaceri, Ilan Șor după ce Curtea de Apel Cahul a emis un mandat de arestare pe numele acestuia.

Numele lui Șor lipsește de pe site-ul Interpol

Numele fostului primar de Orhei , acuzat de escrocherie și spălare de bani nu se regăsește însă pe site-ul Interpol.Liderul Partidului „Șor” nu a mai apărut în spațiul public din momentul în care Partidul Democrat s-a retras în opoziție, iar procurorii susțin că acesta a plecat din R. Moldova prin Aeroportul Chișinău , fără a trece controlul vamal sau cel de frontieră.Șeful interimar al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Balan, a comunicat pentru ZDG .md că încă pe 29 iulie toate actele au fost prezentate pentru anunțarea în căutare internațională a lui Ilan Șor.„Imediat cum am primit actele de la Curtea de Apel Cahul, toate subdiviziunile s-au focusat pe această chestiune și s-au făcut procedurile pentru darea lui în căutare”, declară Balan.Pe site-ul Interpol, la rubrica „persoane în căutare”, nu l-am găsit însă pe Ilan Șor, asta deși autoritățile declară că acesta este căutat prin canalele Interpol.Șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Țentiu a declarat însă pentru ZdG că numele lui Șor nu este obligatoriu să se regăsească pe site-ul Interpol.„Niciun stat membru nu este obligat să publice numele. Dacă statul dorește să fie plasată informația, el o plasează, dacă nu, nu o plasează. Ceea ce se găsește pe site-ul public nu este decît a zecea partea din toată procedura. Confirm însă că domnul Ilan Șor este dat în căutare internațională prin căile Interpol”, spune Țentiu.Solicitat să ne explice de ce autoritățile de la Chișinău au decis să nu facă public numele lui Șor pe site-ul Interpol, Țentiu a precizat că „nu e vorba că nu a dorit”.„Noi nu am optat pentru acest lucru. Nu că nu am optat pentru acest lucru, dar sînt canale interne de comunicare între statele Interpol. Nu este obligatoriu să plasăm pe site. Se face public cînd este vorba despre persoane deosebit de periculoase, infractori, recidiviști”, a adăugat șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională, care ne-a mai informat că pînă în prezent nu au fost recepționate informații despre locul aflării lui Șor.